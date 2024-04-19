Военкор "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "IZ.RU"

Военный корреспондент издания "Известия" Семен Еремин погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщают его коллеги.

"Подробности произошедшего уточняются", – говорится на сайте издания.

По данным журналистов, последний репортаж Еремина вышел два дня назад, 17 апреля. Военкор рассказывал о том, как российские военные применяли методику по обучению борьбе с БПЛА при помощи дробовиков.

Еремин работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022 года. Он один из первых в составе съемочной группы показал Волноваху, где в марте того года Вооруженные силы России (ВС РФ) сняли украинский флаг на въезде в город.

Также он одним из первых показал работу российских дронов "Ланцет" и артиллерии с боеприпасами "Краснополь". Журналист был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.