Пушилин выразил соболезнования родным погибшего военкора "Известий" Семена Еремина

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким военкора "Известий" Семена Еремина, погибшего в результате атаки дрона.

Он напомнил, что Еремин много работал в ДНР, рассказывал о жизни людей и о ходе военного конфликта. Кроме того, он одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь и Волноваху, показывал жизнь на передовой и продвигался вперед с бойцами.

"Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена", – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО, выполняя профессиональные обязанности, снимая репортаж. Еремин погиб после атаки украинского FPV дрона. Военкор получил ранения после второго сброса боеприпаса с беспилотника, от которых впоследствии скончался. Ему было 42 года.

Общественная палата РФ будет ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно.

О смерти Еремина стало известно вечером 19 апреля. Его последний репортаж вышел 17 апреля, в нем военкор рассказывал о том, как российские военные применяли методику по обучению борьбе с БПЛА при помощи дробовиков.