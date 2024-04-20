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Военкор "Известий" Еремин погиб при подготовке репортажа после атаки FPV-дрона
Фото: телеграм-канал "IZ.RU"
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО, выполняя профессиональные обязанности, снимая репортаж. Об этом сообщает газета "Известия".
Еремин погиб после атаки украинского FPV дрона. Военкор получил ранения после второго сброса боеприпаса с беспилотника, от которых впоследствии скончался. Ему было 42 года.
Общественная палата РФ будет ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно.
О смерти Еремина стало известно вечером 19 апреля. Его последний репортаж вышел 17 апреля, в нем военкор рассказывал о том, как российские военные применяли методику по обучению борьбе с БПЛА при помощи дробовиков.