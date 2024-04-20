СК РФ установит всех причастных к гибели военкора "Известий" после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи установят всех причастных к гибели корреспондента "Известий" Семена Еремина в результате атаки ВСУ на запорожском направлении, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя СКР следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста", – говорится в сообщении.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает убийство Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского и требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения.

"Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", – подчеркнула она.

По словам Захаровой, своим молчанием международные организации выдают карт-бланш Киеву на новые террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками. Убийство Еремина она назвала кровавым преступлением, которое нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга.

Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в зоне СВО, выполняя профессиональные обязанности, снимая репортаж. Еремин погиб после атаки украинского FPV дрона. Военкор получил ранения после второго сброса боеприпаса с беспилотника, от которых впоследствии скончался. Ему было 42 года.

О смерти Еремина стало известно вечером 19 апреля. Его последний репортаж вышел 17 апреля, в нем военкор рассказывал о том, как российские военные применяли методику по обучению борьбе с БПЛА при помощи дробовиков.

Общественная палата РФ будет ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким военкора "Известий". Он напомнил, что Еремин много работал в ДНР, рассказывал о жизни людей и о ходе военного конфликта. Кроме того, он одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь и Волноваху, показывал жизнь на передовой и продвигался вперед с бойцами.