Жена корреспондента Sputnik Рассела Бентли сообщила о его пропаже в Донецке

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Корреспондент Sputnik Рассел Бентли пропал в Донецке, сообщила RT его жена.

Женщина рассказала, что 8 апреля ее супруг был в Петровском районе города, неподалеку от места обстрела ВСУ. По ее словам, прилет пришелся по частному сектору, и Бентли решил поехать узнать, нужна ли его помощь раненым.

После этого на связь журналист не выходил. Его поиски продолжаются. Супруга Бентли также рассказала, что его последний материал был посвящен покупке химоружия солдатами ВСУ, однако он не успел его опубликовать.

По факту исчезновения корреспондента возбуждено уголовное дело.

64-летний американец находится в Донбассе с 2014 года. Тогда же он вступил в ополчение и взял позывной Техас. В 2021 году Бентли получил российское гражданство.

В марте журналист сообщил, что победа России в спецоперации на Украине или смена режимов на Западе являются двумя сценариями, которые помогут избежать ядерного конфликта.

Бентли предположил, что Россия может нанести поражение НАТО на Украине при помощи обычного вооружения, после чего провести переговоры о мирном договоре. Как считает журналист, опасность ядерной войны на сегодняшний день превышает риски других годов.