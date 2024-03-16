Американский журналист заявил, что победа РФ в СВО предотвратит ядерный конфликт

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Победа РФ в спецоперации на Украине или смена режимов на Западе являются двумя сценариями, которые помогут избежать ядерного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного корреспондента Рассела Бентли.

Эксперт предположил, что Россия может нанести поражение НАТО на Украине при помощи обычного вооружения, после чего провести переговоры о мирном договоре.

"Либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы", – подчеркнул Бентли.

Как считает журналист, опасность ядерной войны на сегодняшний день превышает риски других годов.

"Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия", – указал Бентли.

Владимир Путин до этого заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. По его словам, вооружения такого типа постоянно находятся в боевой готовности. Российский лидер также подчеркнул, что ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США внимательно следят за ядерными силами РФ, однако не повышают уровень боеготовности своих сил стратегического сдерживания. Он отметил, что в Вашингтоне отслеживают все высказывания российских властей по ядерной тематике.



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