01 марта, 13:34Политика
У России нет планов размещения ядерного оружия в космосе – Путин
Фото: kremlin.ru
У России нет планов размещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ.
Он отметил, что вбросы некоторых западных деятелей по поводу якобы имеющихся у России планов размещения ядерного оружия в космосе уже обсуждались.
Также в ходе мероприятия глава государства предложил обсудить возможные угрозы в космической сфере. Он указал, что вопрос космоса и нейтрализации там угроз должен быть постоянно в сфере внимания.
Ранее власти США, по данным СМИ, утверждали, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Предполагается, что именно с этим и может быть связана некая угроза нацбезопасности Соединенных Штатов, о которой объявили 14 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сведения "уловкой" Белого дома. Путин также говорил, что страна всегда выступала против установки ядерного оружия в космическом пространстве.
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