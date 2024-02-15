Песков опроверг информацию о планах России разместить ядерное оружие в космосе

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Информация западных СМИ о том, что Россия якобы собирается установить ядерное оружие в космосе, является уловкой Белого дома. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, он призвал дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, чтобы понять полноценную информацию по этому поводу.

"Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами подвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег", – допустил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американские власти заявляли о якобы планируемых размещениях ядерного оружия в космосе против спутников. Предполагается, что именно с этим и может быть связана некая угроза нацбезопасности США.

До этого глава комитета по разведке американской палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию о якобы угрозе нацбезопасности, чтобы конгресс, администрация и союзники США могли открыто вводить необходимые меры реагирования.

По информации СМИ, речь идет об иностранной угрозе, способной дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности Штатов.



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