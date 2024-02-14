В США призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности

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Глава комитета по разведке американской палаты представителей Майк Тернер призвал главу государства Джо Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

"Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы с тем, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", – подчеркнул конгрессмен.

По словам Тернера, он проинформировал об угрозе других законодателей.

Вместе с тем советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что организует брифинг для лидеров конгресса по данной теме 15 февраля.

"Я жду встречи с ними, и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше", – сказал он.

Салливан указал, что убедить американский народ в безопасности после озвученной угрозы невозможно, однако Байден сможет справиться с ситуацией.

Как добавляет NBC News, речь идет об иностранной угрозе, которая способна дестабилизировать ситуацию в сфере нацбезопасности. По данным телеканала CNN, проблема может быть связана с некоторыми "возможностями РФ".

Ранее СМИ сообщили, что американцы в преддверии выборов больше не видят Джо Байдена как главу государства. Многие граждане считают, что он не справляется с ролями ни "государственного деятеля мирового масштаба, ни мастера по ведению переговоров с конгрессом, ни утешителя страны в непростые времена".

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