Американцы не видят в Байдене нового президента из-за его плохого имиджа – СМИ

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Граждане США в преддверии выборов больше не видят Джо Байдена как главу государства. Об этом со ссылкой на социологов пишет Wall Street Journal.

В материале уточняется, что американцы не видят Байдена в качестве президента не только по причине его преклонного возраста, но и из-за отсутствия у него репутации сильного лидера.

Многие американцы считают, что он не справляется с ролями ни "государственного деятеля мирового масштаба, ни мастера по ведению переговоров с Конгрессом, ни утешителя [страны] в непростые времена".

Социологи утверждают, что негативное восприятие Байдена у американцев происходит и по причине ошибок, которые он допустил за время нахождения у власти.

"Ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов сказались на их имидже", – считают эксперты.

По мнению социологов, Байден, являясь старейшим действующим президентом страны, не сумел наладить эмоциональную связь со своими избирателями.

Ранее Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

До этого стало известно, что почти две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена. Исследовательская организация Rasmussen Reports сообщила, что 59% респондентов согласились с тем, что Байден теряет остроту ума.



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