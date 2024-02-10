Трамп заявил, что Байден может не понимать, что еще жив

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Президент США Джо Байден может не осознавать, что он еще жив. Такое мнение выразил его предшественник Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Трамп прокомментировал решение спецпрокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов Байденом.

"Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что (он) живой", – высказался он.

Бывший президент также подчеркнул, что если Байдена не привлекут к уголовному делу за ненадлежащее хранение документов, то и его нельзя обвинять в аналогичном преступлении. По мнению Трампа, обвинения против него – ни что иное, как преследование политического оппонента.

Ранее спецпрокурор Роберт Хур, расследовавший дело о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом, пришел к выводу, что лидер США хранил документы "по невинной ошибке" из-за слабой памяти. Согласно отчету спецпрокурора, который тот опубликовал публично, на допросе Байден не мог вспомнить, когда он был вице-президентом и даже не помнил, когда скончался его сын.

28 июля прошлого года Трампа обвинили в незаконном хранении секретной документации, которая имела отношение к нацбезопасности страны. По данным обвинения, в документах в том числе содержалась информация о ядерных программах США.

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