Байден заявил, что не жалуется на память, и тут же назвал главу Египта президентом Мексики

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Президент США Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора, где тот говорит о его плохой памяти, заявил, что с его памятью все хорошо, однако спустя несколько минут допустил оговорку. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее спецпрокурор Роберт Хур, расследовавший дело о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом, пришел к выводу, что лидер США хранил документы "по невинной ошибке" из-за слабой памяти. Согласно отчету спецпрокурора, на допросе Байден не мог вспомнить, когда он был вице-президентом и даже не помнил, когда скончался его сын.

Президент США 9 февраля выступил с ранее не анонсированным обращением к нации. В первой части своего выступления он коснулся расследования спецпрокурора.

"Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я... поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации", – прокомментировал расследование Хура Байден.

Он несколько раз эмоционально подчеркнул, что с его памятью все в порядке. Однако, спустя несколько минут, президент США оговорился, назвав лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

Байден рассказывал о роли США в разрешении гуманитарного кризиса в секторе Газа.

"Как вы знаете, первоначально президент Мексики ас-Сиси не хотел открывать ворота, чтобы позволить доставку гуманитарных материалов", – заявил он.

Судя по всему, Байден имел в виду контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Ранее Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

До этого стало известно, что почти две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена. Исследовательская организация Rasmussen Reports сообщила, что 59% респондентов согласились с тем, что Байден теряет остроту ума.



Трамп настоял на когнитивной проверке кандидатов в президенты США