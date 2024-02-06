Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году Миттераном – СМИ

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Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году. Об этом сообщает Fox News.

Байден в очередной раз оговорился, выступая на встрече с избирателями в Лас-Вегасе.

"Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад", – указано в сообщении.

Американский лидер рассказывал о своей встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" – поделился Байден.

Отмечается, что глава Белого дома, скорее всего, имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако вновь допустил оговорку.

Ранее стало известно, что почти две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена. Исследовательская организация Rasmussen Reports сообщила, что 59% респондентов согласились с тем, что Байден теряет остроту ума.

До этого американский президент не смог самостоятельно покинуть сцену после своего выступления. В конце своей речи Байден безуспешно попытался найти выход, после чего к нему подошел помощник и подсказал, куда стоит идти.

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