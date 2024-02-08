Байден рассказал о недавней беседе с умершим канцлером ФРГ Колем

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Президент США Джо Байден в Лас-Вегасе (штат Невада) рассказал, как в 2021 году на встрече лидеров стран G7 в Британии ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

"Тогда Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и произнес: "Что бы вы сказали, если бы взяли в руки лондонскую газету The Times и узнали, что тысяча людей выломала двери в британском парламенте и убила нескольких человек, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей", – рассказал американский лидер.

Уточняется, что речь шла о встрече лидеров стран "Большой семерки" в 2021 году в Великобритании.

Байден, как сообщают в пресс-пуле, рассказал эту же историю на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. При этом во время своей кампании по переизбранию на должность главы государства в Лас-Вегасе президент США поведал также о встрече с умершим президентом Франции Франсуа Миттераном.

Ранее Джо Байден с перерывом в несколько минут практически слово в слово повторил одну и ту же историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на должность президента США.

До этого Байден врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления.



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