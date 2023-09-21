Байден споткнулся о флаг Бразилии на сцене ООН и не пожал руку президенту Силве

Фото: dailymail.co.uk

Американский президент Джо Байден врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

"Байден произнес бессвязную речь о своем "экономическом видении восстановления нашей экономики посередине и снизу вверх, а не сверху вниз", в то время как Лула наблюдал за этим со своего правого фланга", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент США вдобавок прослушал начало выступления бразильского коллеги, так как не мог разобраться с наушником для перевода. По данным издания, Лулу да Силва явно был недоволен после ухода Байдена со сцены ООН.

Перед этим Джо Байден во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. В какой-то момент президент США начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы.



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