Байден начал с шутки выступление в годовщину терактов 11 сентября

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Американский президент Джо Байден начал выступление в штате Аляска в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, перед началом выступления Байден поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи и сообщил, что они оба выросли в городе Скрантон, штат Пенсильвания.

После этого глава Белого дома пошутил, что если бы в свое время он играл в одном бейсбольном клубе с Данливи, то мог бы попасть в число лучших игроков страны.

В марте этого года Джо Байден пошутил про мороженое в ходе пресс-конференции, посвященной стрельбе в приходской школе в Нэшвилле.

Накануне Джо Байден во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. В какой-то момент президент США начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы.

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