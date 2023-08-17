Названо условие, при котором подозреваемые в теракте 11 сентября могут избежать казни

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Пять задержанных за организацию теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке смогут избежать наказания в виде смертельной казни, если они признают свою вину. Об этом говорится в письме ФБР, отправленным семьям жертв трагедии, которое оказалось в распоряжении Associated Press.

Избежать наказания могут Халид Шейх Мохаммед, который является главным фигурантом в подготовке терактов 11 сентября, а также еще четыре подозреваемых.

Источник передает, что в марте американская прокуратура провела переговоры с пятью подозреваемыми о сделке, по которой они должны признать вину. Взамен обвинение не станет настаивать на смертной казни.

"Генеральная прокуратура ведет переговоры и рассматривает возможность заключения досудебных соглашений. И хотя соглашение о признании вины еще не заключено и, возможно, никогда не будет заключено, существует вероятность его подписания. В этом случае оно устранит возможность смертной казни", –

сказано в письме.

Мохаммед и еще четверо подозреваемых были арестованы в 2002 и 2003 годах из-за подозрений в подготовке теракта 11 сентября 2001 года. Потом они несколько лет находились в тюрьмах ЦРУ, а следом были высланы в лагерь на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Официальные обвинения им предъявили в 2012 году. Однако после судебное разбирательство осложнилось по причине постоянных задержек и споров, особенно из-за юридических последствий допросов, во время которых задержанных пытали, добавляет источник.

В 2021 году появилась информация, что спустя 20 лет после случившегося теракта в Нью-Йорке опознали еще двух жертв.

Ранее секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице ведомства в Twitter.

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