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В мире

20:39

Секретная служба США опубликовала новые снимки с места теракта 11 сентября

происшествия за рубежом

Фото: Секретная служба США

Секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице службы в Twitter.

В Секретной службе заявили, что в течение нескольких дней в их аккаунте будут публиковаться снимки с места теракта, предоставленные сотрудниками службы, работавшими в непосредственной близости к месту террористической атаки у Всемирного торгового центра.

"Ранее не публиковавшееся фото, снятое сотрудником Секретной службы: башни ВТЦ после того, как оба самолета протаранили здание", – говорится в одной из публикаций.


Двадцать лет назад 11 сентября 2001 года, 19 террористов "Аль-Каиды" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

Ранее сообщалось, что в канун годовщины со дня трагедии в США усиливают меры безопасности. Аналитики американских спецслужб считают, что сейчас, когда в Афганистане власть захватила запрещенная в России террористическая группировка "Талибан", угроза новой атаки более чем реальна.

В США объявили дни памяти в связи с 20-летием терактов 11 сентября

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