Секретная служба США опубликовала новые снимки с места теракта 11 сентября

Секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице службы в Twitter.

В Секретной службе заявили, что в течение нескольких дней в их аккаунте будут публиковаться снимки с места теракта, предоставленные сотрудниками службы, работавшими в непосредственной близости к месту террористической атаки у Всемирного торгового центра.

"Ранее не публиковавшееся фото, снятое сотрудником Секретной службы: башни ВТЦ после того, как оба самолета протаранили здание", – говорится в одной из публикаций.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5