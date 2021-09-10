Секретная служба США опубликовала новые снимки с места теракта 11 сентября

20:39
Фото: Секретная служба США
Секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице службы в Twitter.
В Секретной службе заявили, что в течение нескольких дней в их аккаунте будут публиковаться снимки с места теракта, предоставленные сотрудниками службы, работавшими в непосредственной близости к месту террористической атаки у Всемирного торгового центра.
"Ранее не публиковавшееся фото, снятое сотрудником Секретной службы: башни ВТЦ после того, как оба самолета протаранили здание", – говорится в одной из публикаций.
A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5— U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021
Двадцать лет назад 11 сентября 2001 года, 19 террористов "Аль-Каиды" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.
Ранее сообщалось, что в канун годовщины со дня трагедии в США усиливают меры безопасности. Аналитики американских спецслужб считают, что сейчас, когда в Афганистане власть захватила запрещенная в России террористическая группировка "Талибан", угроза новой атаки более чем реальна.
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