В США объявили дни памяти в связи с 20-летием терактов 11 сентября

В США накануне 20-й годовщины со дня трагедии 11 сентября усиливают меры безопасности. Аналитики американских спецслужб считают, что сейчас, когда в Афганистане власть захватила запрещенная в России террористическая группировка "Талибан", угроза новой атаки более чем реальна.

В Штатах дни с 10 по 12 сентября объявлены днями памяти и молитвы. В страшном теракте погибли почти три тысячи человек, граждане 77 стран. И спустя 20 лет документы по делу об атаках решили рассекретить. Джо Байден уже подписал соответствующий указ.

Все 20 лет, которые прошли со дня теракта, уместились в один ролик. Видео представила компания, которая производит веб-камеры.

Завалы после теракта разбирали восемь месяцев. В 2006 году началась новая стройка, там возвели новую башню Всемирного торгового центра, самое высокое здание в США. В 2011 году открыли национальный мемориал. На месте где стояли башни появились два бассейна с водопадами. Окружают их плиты с именами погибших. Рядом с мемориалом есть световая инсталляция. Прожекторы направляют вверх два мощных луча, которые похожи на разрушенные башни.