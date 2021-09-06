Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

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Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката Мишель Годеста.

"Он испытывал сильную усталость в последние месяцы. Он ушел спокойно", – сказал Годест.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. В школьные годы он интересовался спортом, успешно занимался боксом, однако в дальнейшем сделал выбор в пользу актерской карьеры.

В 1953 году Жан-Поль играл в различных театральных антрепризах, а в 1956 году дебютировал в кино, сыграв в короткометражном фильме "Мольер". До середины 1980-х годов типичными персонажами Бельмондо были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои.

Наибольшую популярность у зрителей завоевали такие боевики и криминальные фильмы с участием Бельмондо, как "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал", "Чочара", "На последнем дыхании", "Обезьяна зимой", "Стукач", "Борсалино" и "Сирена с "Миссисипи".

До 1986 года Жан-Поль Бельмондо считался одним из самых коммерчески успешных актеров Франции.

В начале августа 2001 года артист перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино. По данным ряда СМИ, у Бельмондо были серьезные проблемы со здоровьем. Однако в 2008 году актер вновь вернулся на съемочную площадку, исполнив главную роль в картине режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".

В общей сложности Жан-Поль Бельмондо снялся в более чем 90 фильмах и сыграл около 40 театральных ролей.

За свою профессиональную деятельность артист был удостоен высоких наград Франции: ордена "За заслуги в области искусства и литературы" (кавалер – 1989, командор – 1994, великий офицер – 2017) и ордена Почетного легиона (командор – 2007, высший офицер – 2019).

В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором Ордена литературы и искусства – высшей награды министерства культуры Франции.

Также Бельмондо является обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2011) и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).