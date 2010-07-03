19 лет трагедии 9/11: истории людей, выживших в теракте в США

Со дня самого масштабного теракта в истории человечества прошло 19 лет. 11 сентября 2001 года террористы атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Жертвами трагедии стали 2 977 человек. Множество телекамер запечатлели падающих из окон Южной и Северной башен людей, потерявших надежду на спасение, однако есть и те, кому удалось спастись.



Фото: AP Photo/Marty Lederhandler

Александр Скибицкий – 65-й этаж

Покинул Южную башню за несколько минут до столкновения с самолетом

Александр Скибицкий эмигрировал в США из Краснодара. Сейчас мужчина живет в Канаде. В 2001 году он работал в Южной башне на 65-м этаже. Когда стало известно о пожаре в Северной башне, Александр находился на своем рабочем месте. Тогда работники офиса еще не знали, что в соседний небоскреб врезался самолет.

Службы безопасности объявили о том, что жизни людей ничто не угрожает, и коллеги Скибицкого начали звонить родным и сообщать, что с ними все в порядке. Однако Александр и его коллега из Пакистана решили покинуть здание, опасаясь, что огонь перекинется на Южную башню.

Когда мужчины спустились вниз, рассказывает Пятый канал, охрана попросила их вернуться на рабочие места, однако они не послушались и прорвались наружу. Они увидели, как из Северной башни высотой 110 этажей валит черный дым, а люди выпрыгивают из окон. Ближайшие улицы ко Всемирному торговому центру были усыпаны пеплом.

Через несколько минут, по официальной информации в 09:02, в Южную башню врезался самолет рейса 175 United Airlines, протаранив с 77-го по 85-й этаж. Люди начали выбегать из зданий, а на землю падали пылающие тела. Южная башня рухнула быстрее Северной. Коллеги Александра погибли.

Дженис Брукс – 84-й этаж

Спаслась из Южной башни

Дженис Брукс работала персональным консультантом на 84-м этаже Южной башни. Утром 11 сентября она услышала глухой хлопок. Из окон здания напротив начали разлетаться бумаги, и кто-то призывал бежать. Брукс не сразу осознала, что ей делать, и успела позвонить своему начальнику в Лондон, чтобы спросить разрешения покинуть рабочее место. Мужчина сказал ей немедленно покинуть помещение, поскольку в Северную башню влетел самолет. В тот момент об этом уже сообщали мировые СМИ.

Брукс спустилась вниз на 12 этажей, однако по громкоговорителям всех призывали вернуться на свои рабочие места. Когда женщина начала подниматься обратно и дошла до входной двери на свой этаж, взрыв прогремел и в Южной башне. Разом рухнули шесть этажей корпуса. Все лестницы были разрушены, однако бежавшие люди в хаосе и дыму нащупали дверь к другой лестнице и побежали по ней вниз. Дженис разулась и помчалась по осколкам к выходу на первый этаж.

Фото: AP Photo/Diane Bondareff

Стэнли Праймант – 81-й этаж

Находился внутри Южной башни в семи метрах от врезавшегося самолета

Праймант был сотрудником Fuji Bank, офис которого находился на 81-м этаже Южной башни. Когда в Северной башне произошел теракт, мужчина поднимался на лифте. Как его телефон начал ловить, ему посыпались звонки от знакомых, которые интересовались, все ли у него хорошо. Стэнли выглянул в окно и увидел, что в соседней башне полыхает огонь.

Он попытался дозвониться до отдела своего банка в Северной башне, но там уже никто не отвечал. Мужчина спустился вниз, однако охрана и полиция вернули его обратно. Уже в своем офисе Стэнли стоял у окна, когда заметил, как возле статуи Свободы пролетает самолет и стремительно приближается прямо в его сторону.

Праймант залез под свой стол и начал молиться. Через несколько секунд этаж вспыхнул, но до его кабинета пламя не добралось. Мужчина начал звать на помощь, на его крики откликнулись люди, которые спускались по лестнице неподалеку. Вице-президент Euro Brokers Брайян Клар вернулся, чтобы помочь Прайманту. Меньше чем за час они сумели выбраться. В 09:59 башня рухнула.

Паскаль Буззели – 64-й этаж

Очнулся живым на руинах седьмого этажа Южной башни

Инженер-конструктор Паскаль Буззели поднимался на лифте и увидел паникующих людей. Он сразу же позвонил жене с просьбой включить телевизор. Женщина сообщила, что Северную башню протаранил самолет. Буззели и его коллеги ринулись к лестнице и успели дойти до 22-го этажа, когда здание начало рушиться.

Чтобы спастись, мужчина свернулся в клубок. Так он хотел быстрее скатиться вниз по многочисленным обломкам. Очнулся Паскаль в руинах на седьмом этаже с переломом ноги.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Рон ДиФранческо – 84-й этаж

Выбрался из Южной башни за несколько минут до обрушения здания

Кабинет Рона ДиФранческо, работавшего брокером, располагался на 84-м этаже Южной башни. Как только мужчина заметил дым в соседнем здании, немедленно решил выйти на улицу. Через несколько минут после его ухода на лестницу в башню врезался второй угнанный самолет.

По пути Рон встретил людей, уговоривших его идти наверх, поскольку пожар на нижних этажах был слишком сильным. Однако двери на крышу оказались заблокированы. Вокруг началась паника, и он решил снова спуститься вниз. Под адреналином от случившегося ему удалось покинуть здание, а через несколько минут Южный корпус начал рушиться. Мужчина потерял сознание, а в себя пришел уже в больнице с переломом позвоночника и ожогами.

Рон ДиФранческо – последний человек, который успел покинуть Южную башню до обрушения. Он также один из четырех выживших американцев, находившихся выше 81-го этажа в момент столкновения.