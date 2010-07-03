Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

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Один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, которые подали иски против Саудовской Аравии, если американские власти не будут требовать для него смертной казни. Об этом пишет Wall Street Journal.

Предложение Мохаммеда направили в суд юристы, представляющие интересы компаний и родственников жертв терактов.

Мохаммед сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо. Он отметил, что в данный момент не готов дать показания, но в случае отсутствия потенциального смертного приговора не исключает возможности "более широкого сотрудничества".

Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года подали коллективный иск против Саудовской Аравии. Они обвинили страну в финансировании и поддержке "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительства Саудовской Аравии.

Также более 20 американских страховых компаний подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, против нескольких благотворительных организаций. Общая сумма иска составляет минимум 4,2 миллиарда долларов.

Ранее конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов 9/11 подавать в суд на Саудовскую Аравию. Известно, что большинство террористов, атаковавших башни-близнецы, были гражданами этой страны.

11 сентября 2001 года террористы захватили три пассажирских самолета и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. Обе башни обрушились. Пассажиры и команда четвертого самолета попытались перехватить управление, в результате борт упал в поле в штате Пенсильвания.

Во время теракта 9/11 погибло порядка 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

