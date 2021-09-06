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Культура

18:53

Марин Ле Пен выразила соболезнования в связи с кончиной Бельмондо

утраты культура

Фото: AP Photo/Francois Mori

В связи с кончиной французского актера Жан-Поля Бельмондо соболезнования на своей странице в Twitter выразила глава правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она назвала его легендарным актером и каскадером.

"С его кончиной мы теряем часть той старомодной французской элегантности, которой так не хватает кино. Как грустно", – написала она.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его адвокат Мишель Годест. По его словам, в последнее время артист испытывал сильную усталость.

За свою профессиональную деятельность актер был удостоен высоких наград Франции: ордена "За заслуги в области искусства и литературы" (кавалер – 1989, командор – 1994, великий офицер – 2017) и ордена Почетного легиона (командор – 2007, высший офицер – 2019).

В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором Ордена литературы и искусства – высшей награды министерства культуры Франции.

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

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