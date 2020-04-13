Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

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Во Франции актер Морис Барье, снимавшийся с Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и Пьером Ришаром, умер от коронавируса, сообщает газета Figaro.

Актеру было 87 лет. Уточняется, что он ушел из жизни в выходные.

Свою известность он получил благодаря множеству ролей второго плана в кино и театре. В частности, он сыграл агента Шаперона в фильме "Высокий блондин в черном ботинке", комиссара полиции в "Беглецах", а также сыграл в фильме "Папаши".

Ранее от коронавируса скончался британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны". Артисту было 76 лет.