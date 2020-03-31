Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

31 марта, 21:53

Актер из "Звездных войн" умер от коронавируса

утраты за рубежом культура

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015), режиссер Джей Джей Абрамс

Британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны", скончался от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, артисту было 76 лет.

"Он умер этим утром от COVID-19 в больнице Святого Петра в Чертси", – рассказал агент актера Джилл Маккалоу.

Жена Джека не смогла с ним попрощаться, поскольку находится на карантине в Австралии.

Эндрю Джек в "Звездных войнах" получил роль майора Калуана Эматта. Его персонаж появлялся в эпизодах "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".

Основное направление работы Джека – сценическая речь. Он обучал эльфийскому языку актеров саги "Властелин колец" и занимался с известными артистами персонально.

В Великобритании на данный момент коронавирусом заразилось более 25 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1789 человек.

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика