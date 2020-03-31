Актер из "Звездных войн" умер от коронавируса

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015), режиссер Джей Джей Абрамс

Британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны", скончался от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, артисту было 76 лет.

"Он умер этим утром от COVID-19 в больнице Святого Петра в Чертси", – рассказал агент актера Джилл Маккалоу.

Жена Джека не смогла с ним попрощаться, поскольку находится на карантине в Австралии.

Эндрю Джек в "Звездных войнах" получил роль майора Калуана Эматта. Его персонаж появлялся в эпизодах "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".

Основное направление работы Джека – сценическая речь. Он обучал эльфийскому языку актеров саги "Властелин колец" и занимался с известными артистами персонально.

В Великобритании на данный момент коронавирусом заразилось более 25 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1789 человек.