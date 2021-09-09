В Париже началась церемония прощания с Бельмондо

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В Париже во Дворце инвалидов началась церемония прощания с французским актером театра и кино Жан-Полем Бельмондо, трансляцию ведут местные телеканалы.

На церемонию прибыл и президент Франции Эмманюэль Макрон. Там также присутствуют родственники Бельмондо, около 700 известных деятелей мира кинематографа и спорта, члены правительства страны. Из-за пандемии коронавируса церемонию могут посетить не более 1 тысячи граждан, предоставив "санитарный пропуск" для входа во Дворец инвалидов.

Отмечается, что Макрон произнесет речь и объявит минуту молчания. Церемония завершится французским гимном "Марсельезой", а сами похороны состоятся в пятницу, 10 сентября. Отпевание пройдет в одной из старейших церквей Парижа – Сен-Жермен-де-Пре.

Поклонники Бельмондо приехали на церемонию, которая началась в 16:30 (17:30 мск), еще рано утром, сообщает РИА Новости.

"Мы здесь находимся с 6:30 утра. Учитывая, что мест для широкой публики всего тысяча, мы решили занять очередь с самого утра и быть одними из первых, чтобы быть уверенным, что попадем", – рассказал приехавший в Париж из департамента Дордонь (юго-восток Франции) Стефан со своей дочерью Манон.

Мужчина отметил высокую актерскую игру Бельмондо, его харизму и доброту.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его адвокат Мишель Годест. По его словам, в последнее время артист испытывал сильную усталость.

За свою профессиональную деятельность актер был удостоен высоких наград Франции: ордена "За заслуги в области искусства и литературы" и ордена Почетного легиона.

В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором ордена Искусств и Литературы – высшей награды министерства культуры Франции.

Кроме того, актер является обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

