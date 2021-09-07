Члены семьи Бельмондо заявили, что потеряли свою опору

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Семья Жан-Поля Бельмондо заявила, что осталась без опоры. Свои соболезнования выразили президент Эммануэль Макрон, Мирей Матье, Ален Делон, футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и многие поклонники творчества актера.
Жан-Поль Бельмондо скончался накануне в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. Как сообщили адвокаты, в последние месяцы он испытывал сильную усталость, но ушел спокойно.
За свою актерскую карьеру, которая началась в 1957 году, Бельмондо сыграл более 100 ярких ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. А впервые заявил о себе в ленте Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Картина стала своего рода манифестом новой волны французского кинематографа. Одна из самых заметных работ Бельмондо, где он сыграл с Софи Лорен, – картина Витторио Де Сика "Чочара". Она получила премию "Оскар".
Последним художественным фильмом, в котором успел сняться Бельмондо, стала лента "Человек и его собака" об одиночестве и отчаянии.
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