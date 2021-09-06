Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

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В связи с кончиной актера Жан-Поля Бельмондо соболезнования на своей странице в Twitter выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", – написал Макрон.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его адвокат Мишель Годест. По его словам, в последнее время артист испытывал сильную усталость.

За свою профессиональную деятельность актер был удостоен высоких наград Франции: ордена "За заслуги в области искусства и литературы" (кавалер – 1989, командор – 1994, великий офицер – 2017) и ордена Почетного легиона (командор – 2007, высший офицер – 2019).

В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором Ордена литературы и искусства – высшей награды министерства культуры Франции.

Также Бельмондо является обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2011) и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).

