Умер актер из сериала "Клан Сопрано"

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Умер американский актер Рик Айелло, известный по роли в сериале "Клан Сопрано". Об этом сообщает "Газета.ру".

Айелло умер в возрасте 62 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым актер боролся последние несколько лет.

В 2010 году от этой же болезни скончался его брат – каскадер Дэнни Айелло III.

Рик Айелло сыграл во многих популярных сериалах и кинолентах, среди которых "Секс в большом городе", "Твин Пикс: сквозь огонь", "Уокер", "Ночи Гарлема", "Делай, как надо" и другие.