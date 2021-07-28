Умер бывший барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон

Фото: EPA/TASS/STEVE C. MITCHELL

Скончался бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление семьи покойного.

Сообщается, что Джордисон ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он умер во сне в понедельник, 26 июля.

Причины смерти музыканта не раскрываются. Кроме того, похороны Джордисона пройдут в закрытом для широкой публики режиме.

Джордисон более 18 лет являлся барабанщиком группы Slipknot, основанной в 1995 году. В 2006 году коллектив был удостоен премии "Грэмми" в за песню Before I Forget.

После ухода из Slipknot Джордисон играл в группах Scar the Martyr и Sinsaenum.