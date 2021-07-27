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В мире

19:42

Умер вокалист группы Metal Church Майк Хоу

культура за рубежом

Фото: ТАСС/Gonzales Photo/Terjex Dokken

В США умер вокалист рок-группы Metal Church Майк Хоу. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

"С глубочайшими сожалениями мы должны сообщить о смерти нашего брата, нашего друга и истинной легенды хеви-метал. Сегодня утром Майк Хоу скончался в своем доме в городе Юрика в Калифорнии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что музыкант скончался на 56-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Майк Хоу начал музыкальную карьеру в группе Hellion. Позднее он присоединился к группе Heretic. С 1988 года он выступал в составе Metal Church.

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