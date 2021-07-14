Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Фото: ITAR-TASS/Юрий Машков

Скончался режиссер, актер и сценарист Александр Стефанович. Об этом рассказала директор Дома кино Екатерина Головня.

Известно, что Стефанович скончался на 77-м году жизни.

"Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается", – написала Головня в своем аккаунте в Facebook.

Стефанович родился 13 декабря 1944 года в Москве. Он работал на "Мосфильме" и стал автором фильмов "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз" и "Кураж". Был женат на певице Алле Пугачевой в 1977-1981 годах.

Стефанович также стал автором более 70 сценариев. Он работал шеф-редактором журнала духовного поиска "Инейт", главным редактором журнала "Собственник", фотографом и писателем.