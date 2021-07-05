Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких режиссера. Дата похорон пока неизвестна.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Ему был 81 год.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.

Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и член Союза кинематографистов РФ.

Меньшов получил в 1981 году премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.