Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких режиссера. Дата похорон пока неизвестна.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и член Союза кинематографистов РФ.
Меньшов получил в 1981 году премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.
"Звезды советского экрана": Владимир Меньшов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: