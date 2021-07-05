Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память о своем отце Владимире Меньшове

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на своей странице в Instagram опубликовала пост в память об отце, режиссере Владимире Меньшове, скончавшемся 5 июля от последствий коронавируса.

"Все. Все… все…" – написала она, сопроводив публикацию снимками отца и кадром из фильма "Любовь и голуби", режиссером которой выступил Меньшов.

О смерти народного артиста РСФСР Владимира Меньшова сообщили в киноконцерне "Мосфильм". О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.

