Фото: journ.msu.ru
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, сообщает ТАСС. Он ушел из жизни в возрасте 91 год.
Он возглавлял факультет в течение 42 лет, сделав его одним из главных центров подготовки журналистов и выпустив самых известных представителей профессии.
"Рассказы выпускников о своем наставнике давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака. Живой легендой. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие", – заявили на журфаке.
О времени и месте похорон пока не сообщается.
Доктор филологических наук, профессор МГУ, заслуженный журналист Российской Федерации Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Факультет журналистики он возглавлял с 1965 по 2007 год, с 2007 года стал президентом факультета журналистики МГУ.
Засурский пришел работать в МГУ еще при Иосифе Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы.
Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999), Орденом Дружбы (2005), Орденом Трудового Красного Знамени (1980), двумя орденами "Знак Почета" (1961 и 1976), кавалер ордена Академических пальм (2002, Франция), Золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: