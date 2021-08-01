Фото: journ.msu.ru

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, сообщает ТАСС. Он ушел из жизни в возрасте 91 год.

Он возглавлял факультет в течение 42 лет, сделав его одним из главных центров подготовки журналистов и выпустив самых известных представителей профессии.

"Рассказы выпускников о своем наставнике давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака. Живой легендой. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие", – заявили на журфаке.

О времени и месте похорон пока не сообщается.

Доктор филологических наук, профессор МГУ, заслуженный журналист Российской Федерации Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Факультет журналистики он возглавлял с 1965 по 2007 год, с 2007 года стал президентом факультета журналистики МГУ.

Засурский пришел работать в МГУ еще при Иосифе Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы.

Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999), Орденом Дружбы (2005), Орденом Трудового Красного Знамени (1980), двумя орденами "Знак Почета" (1961 и 1976), кавалер ордена Академических пальм (2002, Франция), Золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди.