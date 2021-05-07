Муж бьюти-блогера из Екатеринбурга сознался в ее убийстве – СМИ

Фото: instagram.com/kris_zhuravleva

Муж бьюти-блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга признался в ее убийстве, сообщает портал "Е1.ru" со ссылкой на источники.

Мужчина якобы написал явку с повинной, объяснив, что причиной трагедии стали семейные конфликты. По его словам, супруга постоянно устраивала скандалы.

Ранее тело пропавшей 28-летней блогерши обнаружили в лесу под Екатеринбургом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.