Суд 11 мая начнет рассмотрение дела блогера Mellstroy, избившего девушку на стриме

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Мировой суд Пресненского района столицы 11 мая приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, который избил девушку во время стрима. Об этом сообщает РИА Новости.

"По результатам предварительного слушания по уголовному делу в отношении Бурима А. судебное заседание назначено на 11 мая 2021 года в 11 часов 00 минут", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По данным прокуратуры, блогер Mellstroy ночью 19 октября 2020 года в апартаментах в "Москва-Сити" схватил за шею девушку, после чего не менее шести раз ударил ее лицом о стол. Инцидент произошел перед видеокамерой в ходе прямой трансляции, которую просматривало значительное количество людей, а также в присутствии не менее 10 гостей.

Сообщалось, что пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. По факту избиения она написала заявление в полицию. В результате против блогера возбудили уголовное дело.