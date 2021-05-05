Суд 11 мая начнет рассмотрение дела блогера Mellstroy, избившего девушку на стриме

14:46
Фото: телеграм-канал LifeShot
Мировой суд Пресненского района столицы 11 мая приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, который избил девушку во время стрима. Об этом сообщает РИА Новости.
"По результатам предварительного слушания по уголовному делу в отношении Бурима А. судебное заседание назначено на 11 мая 2021 года в 11 часов 00 минут", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
По данным прокуратуры, блогер Mellstroy ночью 19 октября 2020 года в апартаментах в "Москва-Сити" схватил за шею девушку, после чего не менее шести раз ударил ее лицом о стол. Инцидент произошел перед видеокамерой в ходе прямой трансляции, которую просматривало значительное количество людей, а также в присутствии не менее 10 гостей.
Сообщалось, что пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. По факту избиения она написала заявление в полицию. В результате против блогера возбудили уголовное дело.
Стример Mellstroy избил девушку во время прямого эфира
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: