Юрист прокомментировал приговор блогеру Reeflay, в эфире у которого умерла девушка

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 прокомментировал приговор блогеру Станиславу Решетняку (Reeflay), в прямом эфире у которого умерла девушка.

В ночь с 1 на 2 декабря 2020 года блогер вместе со своей подругой и ее знакомой распивал спиртное в прямом эфире. Между ним и потерпевшей произошла ссора, в результате которой Решетняк избил девушку. После этого стример выставил подругу в неотапливаемую бойлерную.

Только после просьбы зрителей показать девушку Reeflay обнаружил ее без сознания. В прямой эфир попали кадры, как Решетняк пытается привести уже скончавшуюся подругу в чувство. Она умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, которая образовалась в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы.

Раменский суд Подмосковья приговорил стримера к шести годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека".

По словам Воробьева, приговор блогеру можно расценить как умеренный.





Василий Воробьев юрист Статья, по которой вынесен приговор, предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В его случае 6 лет лишения свободы – это вполне адекватно и соразмерно преступлению.

Юрист отметил, что защита Решетняка в течение 10 дней после получения приговора сможет его обжаловать в вышестоящей инстанции. Есть вероятность, что после апелляции срок наказания может снизиться, комментирует собеседник Москвы 24.

"Практика сложилась такая, что суды апелляционной инстанции в большинстве случаев снижают срок наказания. Не скажу, что сильно. До полугода могут уменьшить срок, который был назначен", – считает Воробьев.





Василий Воробьев юрист Наказание будет в виде лишения свободы, этот вопрос даже не стоит. Об условном наказании даже после апелляции говорить не приходится.

"Если мы берем в расчет условно-досрочное освобождение, оно будет возможно только после отбытия двух третей срока. То есть на данный момент по истечении четырех лет он сможет обратиться с этой просьбой. Но, кроме отбытия части срока, ставится условие об отсутствии серьезных дисциплинарных взысканий. То есть все достаточно сильно будет зависеть от его поведения", – подчеркнул Воробьев.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением наказывать организаторов треш-стримов. По словам главы комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, за такое преступление могут последовать следующие санкции: лишение свободы на срок от трех до пяти лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.