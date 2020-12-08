Адвокат блогера Reeflay назвал причину смерти девушки во время стрима

13:30
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Валентина Григорьева, которая умерла во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay), скончалась от кровоизлияния в мозг, заявил адвокат Евгений Кулагин. Об этом сообщает "360".
Он напомнил, что на заседании по избранию Решетникову меры пресечения к материалам дела приложили справку о причине смерти девушки.
Адвокат подчеркнул, что блогер не причастен с смерти Григорьевой.
"Чтобы нанести такой удар, должны быть еще какие-то сочетанные травмы. Допустим, череп бы ей проломил. <…> Очевидно, что она умерла от самопроизвольного кровоизлияния в мозг. Болезнь возникает внезапно, а инсульт все больше молодеет", – заявил Кулагин.
Защитник добавил, что Решетников (Reeflay) сожалеет о смерти подруги, однако вину не признает.
Ранее в СМИ появилась информация, что по делу Reeflay назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Однако Кулагин опроверг эти сообщения. По его словам, ни он, ни его подзащитный не получали соответствующего постановления.
Раменский суд Подмосковья ранее арестовал Решетникова на два месяца. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
По данным следователей, во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.
Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.
Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки на стриме
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