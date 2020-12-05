YouTube удалил записи стримов и аккаунт блогера Reeflay

Фото: depositphotos/pashapixel

Видеохостинг YouTube удалил аккаунт блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которой погибла девушка, а также записи трансляции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Google, стрим велся на стороннем сервисе, после чего видео было выложено на YouTube.

"Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима, – сказали в компании. – Такой контент недопустим на YouTube".

Раменский суд Подмосковья ранее арестовал стримера на два месяца. Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

Следователи указали, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

По данным экспертизы, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома, которая образовалась при "не менее трех воздействий на лицо девушки".