Опубликовано видео допроса блогера Reeflay, на стриме которого умерла девушка

Видео: СК РФ

В Сети появилось видео с кадрами допроса блогера Стаса Решетникова, более известного как Reeflay, во время прямой трансляции которого умерла девушка.

На видео, опубликованном на странице столичного главка Следственного комитета в соцсети "ВКонтакте", запечатлено, как молодой человек входит в кабинет следователя и садится на стул, после чего начинается допрос.

Решетникову было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

Ранее в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Сообщалось, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам блогер на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

По данным СК, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома. При этом следователи указали, что первоначальные сведения о беременности умершей не подтвердились.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении наркотических веществ в крови девушки.