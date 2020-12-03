В крови девушки, умершей на стриме блогера Reeflay, обнаружили наркотики

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В крови девушки, скончавшейся во время прямой трансляции блогера Стаса Решетникова, более известного как Reeflay, эксперты обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Согласно результатам экспертизы, в крови девушки обнаружены наркотические вещества, предположительно, амфетамин. Однако причина смерти на текущий момент не установлена. Тело доставлено в морг для проведения вскрытия и установления причин смерти. Видимых признаков насильственной смерти и повреждений нет, как и признаков интоксикации", – сообщил источник.

Он уточнил, что после проведения патолого-анатомического анализа тело погибшей будет передано ее родственникам. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий смерти девушки.

"Следствие рассматривает три версии смерти: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения", – заявил источник.

2 декабря в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Решетников вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки. За трансляцией Решетникова наблюдали около 2 тысяч зрителей.

Позднее блогера доставили в Следственный комитет для проверочных мероприятий. На допросе он заявил о своей непричастности к смерти девушки и заявил, что она употребляла наркотики.