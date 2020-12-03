Блогер Reeflay отрицает причастность к смерти девушки у него на стриме

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Блогер Стас Решетников, более известный под псевдонимом Reeflay, на допросе заявил о своей непричастности к смерти девушки у него в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики", – рассказал источник.
Накануне Решетникова доставили в Следственный комитет для проверочных мероприятий.
Ранее в Сети появилась запись стрима блогера, во время которой скончалась девушка. Решетников вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки.
За трансляцией Решетникова наблюдали около 2 тысяч зрителей. Позже блогер высказался о смерти подруги.
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