Блогер Reeflay отрицает причастность к смерти девушки у него на стриме

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Блогер Стас Решетников, более известный под псевдонимом Reeflay, на допросе заявил о своей непричастности к смерти девушки у него в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики", – рассказал источник.

Накануне Решетникова доставили в Следственный комитет для проверочных мероприятий.

Ранее в Сети появилась запись стрима блогера, во время которой скончалась девушка. Решетников вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки.

За трансляцией Решетникова наблюдали около 2 тысяч зрителей. Позже блогер высказался о смерти подруги.