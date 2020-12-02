Блогера Reeflay доставили к следователю

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Стас Решетников – известный как блогер Reeflay – доставлен к следователю для беседы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

В среду, 2 декабря, во время трансляции блогера скончалась девушка. Решетников вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки.

По словам Врадий, сейчас с Решетниковым проводят проверочные мероприятия.

За трансляцией Решетникова наблюдали около 2 тысяч зрителей. Позже блогер высказался о смерти подруги во время стрима.