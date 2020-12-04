Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима

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Блогеру Reeflay предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Следователем по городу Раменское по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия", – сказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Она подчеркнула, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Сети появилась запись стрима блогера, во время которой скончалась девушка. Сообщалось, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам блогер на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

По данным СК, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома. При этом следователи указали, что первоначальные сведения о беременности умершей не подтвердились.

