Против блогера Reeflay могут возбудить еще два дела после смерти девушки

11:34
Фото: соцсети
Против блогера Reeflay, которого задержали после смерти девушки во время трансляции на YouTube, могут возбудить еще два дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, полковника юстиции в отставке Павла Лапшова.
"В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Но в зависимости от установленных обстоятельств квалификация может измениться. Скорее всего, речь зайдет о других составах. Не стоит забывать о статье об оставлении в опасности, есть статья об истязании", – сказал Лапшов.
Ранее в Сети появилась запись стрима блогера, во время которой скончалась девушка. Блогер вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки.
По данным СК, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома. При этом следователи указали, что первоначальные сведения о беременности умершей не подтвердились. Блогер задержан.
Названа предварительная причина гибели девушки в прямом эфире у стримера
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