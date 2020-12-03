Блогера Reeflay задержали в Подмосковье после смерти девушки на стриме

Фото: vk.com/reeflay12

Блогера Reeflay, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, задержали в Раменском городском округе.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области, по результатам доследственной проверки в отношении 30-летнего Стаса Решетникова возбужденно уголовное дело.

По данным эксперта, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась при воздействии на лицо девушки.

"В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования", – говорится в сообщении. При этом в СК указали, что сведения о беременности умершей не подтвердились.

2 декабря в доме блогера бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Однако в прямых эфирах, которые вел блогер в Сети, зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, добавили в СК. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.