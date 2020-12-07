Блогера Reeflay отправят на психиатрическую экспертизу

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По делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого умерла девушка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает ТАСС.

"Во время следственных действий у Решетникова изъяли сведения из компьютера, с флеш-накопителей и мобильного телефона и документы. Сам блогер будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Назначена доследственная проверка", – рассказал собеседник агентства из правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать. Следователи пытаются выявить мотив содеянного. Специалисты намерены провести еще ряд экспертных исследований.

Раменский суд Подмосковья ранее арестовал стримера на два месяца. Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

Следователи указали, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

По данным экспертизы, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома, которая образовалась при "не менее трех воздействий на лицо девушки".