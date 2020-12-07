Блогера Reeflay отправят на психиатрическую экспертизу

13:45
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
По делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого умерла девушка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает ТАСС.
"Во время следственных действий у Решетникова изъяли сведения из компьютера, с флеш-накопителей и мобильного телефона и документы. Сам блогер будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Назначена доследственная проверка", – рассказал собеседник агентства из правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать. Следователи пытаются выявить мотив содеянного. Специалисты намерены провести еще ряд экспертных исследований.
Раменский суд Подмосковья ранее арестовал стримера на два месяца. Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
Следователи указали, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.
По данным экспертизы, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома, которая образовалась при "не менее трех воздействий на лицо девушки".
Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки на стриме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: