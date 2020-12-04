В Госдуме высказались о прямых эфирах, в которых издеваются над людьми

Блогеру Reeflay предъявили обвинение и арестовали после смерти девушки у него в прямом эфире. Следователи подтвердили, что погибшую избивали во время трансляций стримера. Судя по сохранившимся в интернете записям, она не единственная, кто подвергался физическому насилию. Reeflay – один из тех блогеров, которые за деньги зрителей на камеру издеваются над людьми. Такие треш-стримы в России уже давно пользуются популярностью у определенной публики. Разбираемся, как зарабатывают на трансляциях пыток и почему это до сих пор законно.



Смерть в прямом эфире

Обычно следователям приходится ломать голову, что же на самом деле случилось на месте происшествия. Однако в ситуации с 30-летним блогером Стасом Решетниковым, известным под псевдонимом Reeflay, работа для них заметно упрощается. Все события, связанные со смертью его подруги, сохранил прямой эфир мужчины.

Трагедия развернулась в частном доме в подмосковном Раменском. Во время трансляции Решетников обнаружил, что находившаяся в кадре девушка была без сознания. Он долго пытался привести ее в чувство, спрашивал у подписчиков, как вызвать скорую, после чего положил подругу на диван и укрыл одеялом. На вызов приехали полиция и медики, последние констатировали смерть девушки. Сам блогер был задержан.

Помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий рассказала, что в прямых эфирах Reeflay многочисленная публика наблюдала избиение погибшей и иные противоправные действия. Оценка им будет дана во время следствия. В отношении Решетникова возбудили уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Суд принял решение заключить Reeflay под стражу на два месяца.





из сообщения ГСУ СК России по Московской области По данным эксперта, помимо прочего, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу. В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования.

Сведения о беременности погибшей, которые изначально появились в СМИ, не подтвердились. О будущем ребенке ранее подписчикам рассказывала сама девушка, показывая надувшийся живот. Сразу после трагедии Reeflay озвучил свою версию гибели подруги.

"Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я скорую помощь вызвал. Мне кажется, передоз. Я не употреблял, а она, видимо, да", – сказал он.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что эксперты действительно нашли в крови погибшей наркотические вещества. Предположительно, амфетамин. При этом причина смерти пока окончательно не установлена.

По данным источника, следствие рассматривает три версии гибели: передозировка наркотиков, тупая травма живота, которая привела к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Решетников выгнал девушку на мороз в одном белье "за донат в тысячу долларов".



Блогеру, на чьем стриме умерла девушка, грозит до 15 лет тюрьмы

Любой треш за ваши деньги

Решетников прославился в интернете как один из авторов так называемых треш-стримов – это жанр, где за деньги (или, как их принято называть, донаты) зрителей блогеры выполняют всевозможные задания. Вплоть до самых мерзких и унизительных. В отличие от обычных стримеров, которые за деньги иногда издеваются над самими собой, здесь среди ведущих есть четкое разделение ролей. Есть блогер, а есть так называемый персонаж. Именно он подвергается издевательствам.

Профессиональным, можно так сказать, "персонажем" на просторах российского интернета давно стал Валентин Ганичев по прозвищу Депутат. На всю Сеть его имя прогремело после стримов на канале SHKILLA, где мужчину за 30 заставляли, к примеру, поедать рыбьи потроха, пососать палец ноги или хоронили его заживо в свежевырытой могиле.

Тогда прокатилась волна сообщений от зрителей, что Ганичева авторы канала якобы удерживают в Брянске. Однако Валентин в одном из видео сказал, что сам хочет быть здесь. Хотя в каждом эфире мужчина после очередного насильственного действия кричит от боли, плачет или просто отключается.

К слову, Депутат появлялся и на канале у Reeflay. Во время треш-стримов Решетников бил Ганичева и плевал ему в лицо. На тех же роликах прямых эфиров сохранились и расценки для зрителей. За донат в 2,5 тысячи рублей Ганичев мог пососать палец ноги, за "леща" публика должна заплатить тысячу, за столько же Депутату разбили бы яйцо об голову.

Зрители начали бить тревогу. По неподтвержденной информации, у Ганичева начались панические атаки, припадки и эпилепсия, в результате чего он потерял 4 зуба.

Подобных стримеров на просторах Сети множество. Одни из самых известных представителей жанра – Андрей Щадило и Сергей Новиков. Бывшие зэки создали канал "Мопс дядя Пес". Щадило был ведущим, а Новиков выполнял задания зрителей. Помимо стандартных наказаний, публика могла попросить, например, ударить "персонажа" шваброй. Это стоило 10 тысяч рублей. Бизнес пошел вниз после того, как Новиков скончался в 2019 году от двухсторонней пневмонии.

Еще одни легенды треш-стримов – дуэт "Гобзавр и Людмурик" из Челябинска. Блогером Андрей Яшин стал еще в 2014 году, но спустя несколько лет решил добавить перца в трансляции, сделав "персонажем" собственную мать. За деньги зрителей сын ее избивал, оскорблял и обливал шампанским. Правоохранители даже завели уголовное дело, но мать Яшина так защищала сына, что дело попросту закрыли.

Есть на YouTube и житель Смоленска Иван Пожарников. Его конек – издеваться над местными алкоголиками. Он звал их к себе на канал, чтобы те выполнили задания благородной публики. За 300 рублей "персонажа" можно было ударить электрошокером, за 150 – влепить пощечину по лицу. Со временем задания на канале Пожарникова стали жестче. Например, удалить зуб или замотать в "кокон", в котором человек вообще не может пошевелиться.

В среднем, по данным СМИ, на одной подобной трансляции блогер может заработать десятки тысяч рублей. Но были случаи, когда стримы приносили и по 800 тысяч.



Как на это реагировать?

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил Москве 24, что, прежде чем изучить вопрос о мерах регулирования подобных случаев, нужно оценить масштаб явления.

"Если происходят подобные вещи, есть основания на них реагировать. Существуют соответствующие статьи в Административном, Уголовном кодексах. Другое дело, нужно ли вводить новые правовые запреты, надо посмотреть, подумать. Понять о широте этого явления, от чего до чего, что может подпадать под регулирование", – считает парламентарий.





Юрий Синельщиков первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Я убежден, что на сегодня правоохранительные органы имеют какой-то инструмент, чтобы реагировать на такие вещи. Насколько он совершенен, зависит от ситуации. Если речь идет о пропаганде насилия, если не хватает какого-то правового инструментария, чтобы применить его к интернету, надо его вводить, это очевидно.

Юрист Андрей Некрасов в разговоре с Москвой 24 отметил, что на сегодняшний день специальной нормы, которая запрещала бы подобные стримы, нет. Он допустил, что в случае с Решетниковым могла произойти смерть по неосторожности.

"На мой взгляд, в будущем статья, по которой сейчас возбуждено уголовное дело, будет переквалифицирована... Это либо оставление в опасности, либо причинение смерти по неосторожности", – сказал эксперт.

В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что треш-стримы порождают безнаказанность блогеров, которые их проводят.

"И не надо думать, что они такими стали. Они такими были, только у них появляется возможность все шире себя позиционировать, борзеть и доходить до таких краев. Даже если знакомые Решетникова говорят, что вне эфиров он другой, какая разница... Он может быть добрейшей души парнем, но если он на камеру издевается над людьми, то это никак его не извиняет", – считает эксперт.

Федорович в вопросе треш-стримов выступает за жесткую цензуру подобного контента. Все, что производят подобные блогеры, разрушительно для общества, говорит собеседник Москвы 24.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Мотив зрителей смотреть такие трансляции химический. Это провоцирует выработку гормонов, организм относится к этому как к удовольствию. Тот самый запретный плод, который и они бы взяли, но нельзя. А тут – раз, посмотрел, все это испытал, поэтому и аудитория таких стримов велика. Издеваются не своими руками, а чужими. За деньги.

Раскрыться таким блогерам помогает отсутствие живой аудитории, продолжает Федорович. Дополнительной эмоциональной подпиткой становятся легкие деньги, которые постоянно идут на счет, заключил врач-психотерапевт.

