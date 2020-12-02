Обнаженное тело американской блогерши нашли на улице

Фото: instagram.com/alexissharkey

Обнаженное тело американской блогерши Алексис Шарки нашли на дороге в Хьюстоне. Об этом сообщает портал Click2Houston.

Как рассказала мать девушки, Алексис начала вести блог, когда переехала в Западный Техас и встретила будущего мужа Тома. В январе пара поселилась в Хьюстоне. О том, что девушка пропала, стало известно 28 ноября. Тогда Том позвонил матери Алексис и рассказал, что она исчезла. К тому моменту он уже сообщил об этом в полицию.

В понедельник, 30 ноября, специалисты сообщили семье блогерши о том, что водитель мусоровоза нашел тело Алексис недалеко от ее апартаментов, на обочине у дороги. Мать девушки отметила, что обстоятельства гибели Алексис загадочны.

"Мой ребенок никогда бы так не поступил с собой", – рассказала мать блогерши.

Ранее блогер Reeflay провел стрим с умершей девушкой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.